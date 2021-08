Palazzina in fiamme a Foligno, danni ingenti - Tuttoggi

Una palazzina di 2 piani di Foligno è inagibile dopo un incendio che si è propagato dalla soffitta: sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco

Una palazzina di 2 piani di Foligno è inagibile dopo un incendio che si è propagato dalla soffitta. L’allarme è scattato intorno alle 15,30, con i vigili del fuoco del distaccamento cittadino subito sul posto con 3 mezzi. Un’altra autobotte è arrivata appositamente dalla sede centrale di Perugia, seguita poi da un’altra squadra sempre dal capoluogo.

L’incendio ha provocato il crollo parziale del tetto dell’abitazione. Poco prima delle 19 le fiamme sono state domate, ma la palazzina ha subìto danni ingenti che ne hanno determinato l’inagibilità.

Non sono ancora note le cause del rogo, che non avrebbe fortunatamente provocato feriti.