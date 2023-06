Pagamenti forniture Asm, Confartigianato Terni "Imprese rischiano di chiudere, danno per lavoro" - Tuttoggi.info

Pagamenti forniture Asm, Confartigianato "Grave per il territorio perché è determinato da una impresa a partecipazione pubblica"

“È con forte preoccupazione che rileviamo il superamento dei termini contrattuali di pagamento delle forniture da parte dell’ASM alle piccole imprese del territorio anche per lo scaduto di gennaio-febbraio-marzo 2023 – è quanto si legge in una nota di Confartigianato Terni – Tale situazione è stata più volte denunciata da Confartigianato Terni anche mediante la richiesta di intervento delle istituzioni locali (Prefettura e Comune di Terni) e costituisce un elemento particolarmente grave per il territorio perché è determinato da una impresa a partecipazione pubblica (comune di Terni e ACEA a sua volta a partecipazione pubblica da parte del Comune di Roma) su prestazioni inerenti servizi pubblici”.

Confartigianato Terni “Rischio chiusura imprese”

“La grave crisi che investe il territorio ha determinato squilibri economici e finanziari nelle piccole imprese locali – seguita Confartigianato – le quali non possono sopportare in nessun caso oneri finanziari aggiuntivi determinati dal ritardo dei pagamenti delle forniture da parte di ASM. Il possibile peggioramento del rating delle PMI del territorio che può generarsi da questa situazione può contribuire ai fenomeni di cessazione d’impresa con la connessa perdita di posti di lavoro”.

“Asm regolarizzi pagamenti”

“Richiamiamo l’attenzione di tutti a partire da quella del Comune di Terni su questa preoccupante situazione – conclude la nota – chiediamo la regolarizzazione del pregresso e una particolare attenzione ai pagamenti futuri al fine di sostenere e sviluppare l’indotto dell’ASM sul territorio, quale patrimonio essenziale per la comunità ternana”.