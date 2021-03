Paga carrozzina elettrica e scooter con assegni scoperti e poi aggredisce acquirente: denunciato - Tuttoggi

Il 60enne di Narni ha acquistato una carrozzina elettrica e uno scooter senza pagare: denunciato per truffa, violenza privata, lesioni e danneggiamenti

Ha acquistato una carrozzina elettrica ed uno scooter pagando con assegni scoperti. Poi, una volta incalzato a pagare, ha addirittura aggredito l’acquirente. E’ stato denunciato a piede libero dai carabinieri per diversi reati un 60enne di Narni.

Tutto è iniziato a novembre scorso, quando il 60enne ha acquistato da un altro narnese una carrozzina elettrica ed uno scooter, pagando la cifra pattuita di 8mila euro con assegni. Peccato che questi sono poi risultati scoperti, visto che nel frattempo il conto corrente da cui erano tratti era stato chiuso.

Il venditore a quel punto ha chiesto al compratore i soldi. Ma il 60enne non solo non glieli ha dati, ma a dicembre lo ha aggredito fisicamente, ferendolo. Al termine delle indagini avviate dai carabinieri della Compagnia di Amelia, il narnese compratore è stato denunciato per i reati di truffa, violenza privata, lesioni personali e danneggiamento continuati.