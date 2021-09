Padel, ragazze del Clt vice campionesse di Italia a Roma - Tuttoggi

Le atlete gialloblù hanno ceduto all’Emilia Romagna in una finale conquistata dopo una incredibile serie di risultati positivi

Il Padel gialloblù colleziona un altro eccellente risultato, a riconferma di un movimento sempre maggiore che, al CLT, non fa che trovare ulteriori conferme.

Atlete ternane vice campionesse italiane Padel

Noemi Bevilacqua, Federica Del Gaiso e Pamela Petagna sono infatti vice campionesse italiane Fitpra di Padel: un grande risultato, una grande soddisfazione, appena scalfita dai tre match point avuti a disposizione nella finalissima che si è disputata ieri, domenica 26 settembre, a Roma, nel Circolo Villa Pamphili.

Finale contro l’Emilia Romagna

Le atlete gialloblù hanno ceduto all’Emilia Romagna in una finale conquistata dopo una incredibile serie di risultati positivi iniziati con l’aggiudicazione della fase regionale.

La cavalcata verso la finale

A Roma, dopo il Molise, una cavalcata esaltante ha spianato la strada alla squadra gialloblù, composta anche da Alicia Rossi: Toscana agli ottavi, Valle d’Aosta ai quarti e per finire la Sardegna in semifinale.

La soddisfazione Clt

La sconfitta contro l’Emilia Romagna ha concluso un percorso che ha comunque riempito di soddisfazione tutto il CLT: “Nessuna delusione, davvero no – affermano dal team della Sezione Tennid e Padel – Abbiamo giocato alla pari con una squadra come la nostra, in un match equilibrato e difficile. Le nostre ragazze sono state bravissime. Loro un po’ di più, capita. Grazie a Federica, Noemi e Pamela per il loro impegno e grazie soprattutto a Carlo Coluccini, coach degno di tale parola. Tutto qua, il prossimo anno saremo di nuovo in campo a giocarcela”.