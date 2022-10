Ottavo centenario francescano, udienza da Papa Francesco per il coordinamento ecclesiale - Tuttoggi

Dalla sua costituzione ad oggi il Coordinamento per l’ottavo centenario francescano ha iniziato a riunirsi per programmare, progettare e camminare insieme al Comitato dei ministri generali delle Famiglie francescane al fine di organizzare momenti di preghiera e di memoria della vita francescana. A questo proposito il primo appuntamento, come scrive fra Luciano De Giusti, ministro provinciale ofm (Lazio-Abruzzo) nella lettera di invito, ci sarà il 29 novembre prossimo a Fonte Colombo, in ricordo dell’approvazione della Regola di San Francesco da parte di papa Onorio III, nel lontano 1223. Secondo il programma dopo l’arrivo e l’accoglienza (ore 9,00) si partirà in pellegrinaggio verso la Basilica di Sant’Agostino in Rieti dove alle ore 12,00 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da S.Em. Card. Josè Tolentino. Nel pomeriggio alle ore 15,30, presso il Teatro Flavio Vespasiano, si terrà un concerto con temi francescani a cura della Banda dell’Arma dei Carabinieri.