Ostetricia e ginecologia Spoleto, nuova donazione per il reparto

Donato da Valentina Sabatini al reparto di ostetricia e ginecologia un isteroscopio per patologie endo-uterine, ideale per procedure endoscopiche di alta precisione

Uno strumento di fondamentale importanza per tutte le donne che dovranno sottoporsi a interventi intrauterini è stato donato alla struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Spoleto – diretta dal dottor Fabrizio Damiani – dalla professionista e manager Valentina Sabatini.

La consegna dell’isteroscopio, strumento diagnostico dotato di apparecchiatura ottica ed operatività chirurgica per patologie endo-uterine, ideale per procedure endoscopiche di alta precisione, è avvenuto questa mattina al “San Matteo degli Infermi”.

Dono per le donne sottoposte a interventi intrauterini

Un dono, quello della Sabatini, rivolto alle donne sottoposte a interventi intrauterini, che giunge – anche simbolicamente – il giorno seguente la giornata internazionale della donna. Un gesto di solidarietà volto al miglioramento delle inevitabili procedure invasive, che intende omaggiare tutti coloro che dedicano la propria professione alla qualità della vita delle Donne in generale e delle madri in particolare.

Alla cerimonia di consegna della preziosa strumentazione erano presenti il dottor Fabrizio Damiani, primario di Ginecologia e Ostetricia, insieme alla dottoressa Paola Vittoria Santirosi, responsabile di Nefrologia e Dialisi (nella foto), che rappresenta proprio la Sabatini in virtù della stretta parentela, oltre che amicizia, che lega le due donne.



“In un momento così difficile per gli operatori sanitari – dichiara la dottoressa Santirosi – questa dotazione permetterà di migliorare i tempi di attesa per interventi ginecologici. Come medico e come donna ringrazio Valentina per la sensibilità e la generosità”.

Grazie al dottor Damiani, primario di ostetricia e ginecologia

“Ringrazio il dottor Damiani per aver dedicato alla vita, da sempre, la propria professione“, le parole della Sabatini, da sempre sensibile – anche in ambito lavorativo – alla qualità lavorativa e alla salute delle donne.

“Cerco sempre di essere vicina alla struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Usl Umbria 2 – conclude la manager spoletina – che rappresenta un punto di riferimento di livello nazionale sia a Spoleto che a Foligno”.

Ai ringraziamenti per questo importante gesto di solidarietà e vicinanza del direttore del dipartimento Materno Infantile della Usl Umbria 2 dr. Damiani si aggiungono quelli della direzione strategica dell’azienda sanitaria.