Osservatorio sui rifiuti, aperte le candidature per le sentinelle

Osservatorio sui rifiuti, aperte le candidature. Un ruolo quanto mai importante, visto anche quanto emerso in Consiglio comunale dopo l’ennesimo incendio di rifiuti stoccati a Ponte San Giovanni.

Le Associazioni di cittadini, aventi la propria sede nel territorio del Comune di Perugia, possono proporre la partecipazione all’Osservatorio sui rifiuti entro il 24 agosto, indicando un proprio candidato.

Le associazioni interessate dovranno far pervenire al sindaco la propria istanza di partecipazione, redatta secondo il modello disponibile all’albo pretorio (https://ente.comune.perugia.it/jalbopretorio/AlboPretorio?servizio=dettaglio&idPratica=10086&),trasmettendo la documentazione attestante la specifica competenza in materia di gestione dei rifiuti corredata dal curriculum del soggetto che verrà contestualmente indicato quale rappresentante in seno all’Osservatorio.

La scelta dei candidati

Qualora le istanze presentate fossero in numero inferiore rispetto al numero massimo di membri, l’Amministrazione prenderà in considerazione, sulla base dei medesimi requisiti previsti dal regolamento, eventuali altre istanze di partecipazione che le dovessero pervenire in futuro.

Qualora le domande pervenute fossero in numero superiore al massimo dei membri, si seguirà l’ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune.

La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e non sarà riconosciuto alcun emolumento.

Come fare domanda

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune entro il prossimo 24 agosto 2020 mediante consegna a mani presso l’Archivio Comunale, sede di Palazzo Grossi, Piazza Morlacchi, 23, Perugia, o tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Perugia, Corso Vannucci 19, 06121 Perugia, ovvero a mezzo posta elettronica certificata inviata all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it, indicando, sulla busta o nell’oggetto della mail, la dizione ”Candidatura Osservatorio dei Rifiuti”.