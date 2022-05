Ospedale Terni, Cgil denuncia "40 letti in corsia. Minata dignità dei pazienti" - Tuttoggi

40 letti in corsia in ospedale

“Seppure la situazione al Pronto Soccorso, sembra migliorata con tempi di attesa più decenti e un più rapido assorbimento dei pazienti nei reparti di degenza – continua Lucci – al sindacato continuano ad arrivare invece “segnalazioni continue”, non solo dagli operatori, ma dagli stessi pazienti e familiari, per quello che accade nelle degenze, Medicine, Chirurgie, Ortopedia, Neurochirurgia. Ci sono circa 40 letti nei corridoi, tra letti bis /tris e poltrone – denuncia il la Fp Cgil – Una situazione che frena fortemente anche la ripresa dell’attività chirurgica, più volta annunciata dalla direzione sanitaria, impedendo lo smaltimento delle liste di attesa”.

Minata la dignità dei pazienti

“Situazioni che – secondo la Cgil – minano “il decoro e la dignità dei pazienti”. “Posti letto non istituzionali – insiste il sindacato – che non consentono adeguati standard clinico assistenziali; standard già carenti al Santa Maria da decenni, non revisionati, denunciati periodicamente dalla nostra organizzazione alle direzioni”.

“I malati abbiano garantito il diritto di assistenza e cura”

“Vogliamo sperare che questo parziale miglioramento del Pronto Soccorso permanga e non sia il frutto solo della visita dell’assessore – conclude Lucci – saranno soprattutto gli utenti e i cittadini ternani a giudicare. Attendiamo però un intervento anche nei reparti del Santa Maria, affinché i pazienti abbiano, come è loro diritto, assistenza e cura in sicurezza, qualità, dignità anche attraverso un seria revisione degli standard assistenziali. Una revisione che passi non solo per riorganizzazioni di “coperte troppo corte”, ma soprattutto attraverso un adeguamento del personale non più rinviabile”.