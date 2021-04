Ospedale Spoleto, City Forum e TDM a colloquio dalla Presidente Tesei - Tuttoggi

Sergio Grifoni (City Forum), anticipa a Tuttoggi.info anche la presenza all'incontro in Regione, del Tribunale dei Diritti del Malato con il Dott. Ercolani.

Ulteriori novità sul fronte dell’interlocuzione tra istituzioni e associazioni sul futuro dell’Ospedale di Spoleto.

E’ notizia dell’ultim’ora che la Presidente della Regione Donatella Tesei ha convocato per giovedì 29 aprile i vertici del City Forum di Spoleto, per discutere della tematica attuale del ripristino dei servizi presso il San Matteo degli Infermi.

La notizia è stata data sui social dallo stesso coordinatore del City Forum, Sergio Grifoni che a Tuttoggi.info anticipa anche la presenza all’incontro in Regione, del Tribunale dei Diritti del Malato che a Perugia sarà rappresentato dal Dott. Enzo Ercolani.

Al momento però non è dato sapere se al vertice in Regione sarà presente anche la Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Tiziana Tombesi, o se la Presidente Tesei è in animo di informare il vertice comunale dell’incontro con il forum delle Associazioni.

Nel frattempo, è previsto per questo pomeriggio (26 aprile) il vertice politico di maggioranza in Regione, già anticipato da queste colonne e che avrà come oggetto alcune importantissime novità sempre legate al futuro dell’Ospedale di Spoleto.