Ospedale Pantalla, PD Todi: “Noi ci siamo, il Sindaco no” - Tuttoggi.info

Il 2 marzo, presso la Regione Umbria, si è tenuto un incontro con la Presidente Stefania Proietti, i Capigruppo regionali e i Sindaci della Media Valle del Tevere per discutere delle gravi criticità della sanità del territorio e, in particolare, della situazione dell’Ospedale della Media Valle del Tevere.



In un momento così delicato, nel quale le istituzioni sono chiamate a confrontarsi per difendere e rafforzare i servizi sanitari locali, la presenza dei Sindaci del comprensorio dovrebbe essere il minimo sindacale.

Dovrebbe.

Perché a quell’incontro il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano era semplicemente assente. Invitato, ma assente.

Del resto non è una novità. Quando si parla di difendere davvero l’Ospedale della Media Valle del Tevere, dal Sindaco di Todi negli anni abbiamo visto soprattutto una cosa: il silenzio.

Nel 2020 l’ospedale fu trasformato in Covid hospital, nonostante la normativa non consentisse agli ospedali di base come il nostro di essere destinati a quella funzione. Dal Sindaco di Todi nessuna presa di posizione.

Nei cinque anni di amministrazione regionale guidata da Donatella Tesei, della sua stessa area politica, durante i quali il presidio della Media Valle del Tevere è stato progressivamente indebolito con scelte e atti amministrativi precisi, dal Sindaco di Todi non è arrivata una vera battaglia politica. Ancora silenzio.

Un improvviso risveglio si è visto soltanto durante la campagna elettorale per le regionali, quando difendere l’ospedale è diventato improvvisamente utile. In prima fila c’era anche l’ex consigliera regionale Francesca Peppucci. Ma quando le battaglie si combattono solo per convenienza elettorale, il risultato è sotto gli occhi di tutti: le urne si svuotano e oggi entrambi sembrano già alla ricerca di nuovi approdi politici.

Il Partito Democratico di Todi, invece, non compare a intermittenza. La difesa dell’Ospedale della Media Valle del Tevere non è uno slogan elettorale ma una battaglia politica che portiamo avanti da anni e che continueremo a portare avanti.

Riconosciamo alla Presidente Stefania Proietti un cambio di passo evidente nel metodo e nell’approccio. La Presidente non si è mai sottratta al confronto e, dopo anni di immobilismo, si intravedono finalmente i primi segnali di inversione di rotta. Siamo certi che il nuovo Piano Sanitario Regionale saprà dare risposte concrete anche per il nostro territorio. Noi continueremo a vigilare e a batterci perché l’ospedale della Media Valle del Tevere torni ad essere un presidio sanitario forte e completo.

Il Partito Democratico di Todi c’è. Il Sindaco di Todi, invece, è assente (non giustificato).

Partito Democratico Todi