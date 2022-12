Ospedale Pantalla, i comitati lanciano l’allarme: “E’ Sos”

Nei giorni scorsi si è tenuta un’assemblea dei comitati della Media valle del tevere. All’ordine del giorno l’ospedale, per il quale è stato lanciato un vero Sos. Lo stato di salute del nosocomio preoccupa al quanto, in un contesto in cui è tutto il settore a non brillare per salute. All’assemblea hanno partecipato anche le consigliere regionali Simona Meloni (Pd) e Donatella Porzi (Misto – Azione).

Chirurgia su prenotazione e fuga del personale

“Il disavanzo della sanità regionale non può e non deve avere ulteriori conseguenze sui cittadini dell’Umbria, alle prese già con servizi contratti e prenotazioni chiuse, ma arrivano inquietanti segnali dai territori. L’ultimo? Il pensionamento del direttore di chirurgia dell’ospedale della Media Valle del Tevere il prossimo 31 dicembre, per sostituire il quale non sarebbe stato predisposto alcunché”. Così i consiglieri regionali Simona Meloni (Pd) e Donatella Porzi (Gruppo misto-Azione) che hanno partecipato alla riunione dei Comitati “che si sono interessati alla sopravvivenza dell’Ospedale della Media Valle del Tevere”.