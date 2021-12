Ospedale Pantalla di nuovo Covid, sindaci Media Valle del Tevere pronti a mobilitazione - Tuttoggi

Sindaci contro la trasformazione di nuovo in centro Covid dell'ospedale della Media Valle del Tevere, pronti a mobilitazione

I sindaci della Media Valle del Tevere insorgono contro la trasformazione – di nuovo – dell’ospedale di Pantalla in centro Covid.

Il piano della Regione, prevede, infatti, subito la chiusura del pronto soccorso e poi dal 2 gennaio anche del reparto di medicina, per ricavare 25 posti letto Covid.

Ma in una nota, “prendendo atto del rapido aumento dei contagi e, pur consapevoli della necessità di fronteggiare nuovamente una situazione sanitaria potenzialmente complessa, i sindaci della Media Valle del Tevere esprimono il loro dissenso all’eventualità di una possibile riconversione dell’ospedale di Pantalla in Centro Covid, con la conseguente chiusura di servizi essenziali per la popolazione dei comuni del comprensorio. Tale ipotesi – evidenziano – non è accettabile anche e soprattutto alla luce di quanto già vissuto fino alla primavera scorsa.

I sindaci esprimono la loro totale contrarietà a questa eventualità manifestando l’intenzione di una mobilitazione qualora si attui nuovamente una scelta così penalizzante per il territorio”.