Ospedale Narni - Amelia, vertice con l'Inail e attesa per il cronoprogramma - Tuttoggi.info

Il 18 settembre scorso si è tenuto il confronto richiesto dall’Assessorato alle Opere Pubbliche con l’INAIL, alla presenza dei rappresentanti della Regione, dell’Azienda USL Umbria 2 e del gruppo esterno di progettazione per definire le modalità operative e le competenze tra INAIL, Regione Umbria e Azienda USL Umbria 2, necessarie per la costruzione del nuovo ospedale di Narni e Amelia e per definire gli aspetti finanziari del contratto. L’accordo di programma tra Regione, ASL, provincia di Terni ed i due comuni interessati risale al 2012 ed è stato modificato più volte negli anni, senza mai giungere da parte della politica ad una decisione chiara. Politica che oggi, viceversa, – evidenzia una nota della Regione Umbria – è determinata a procedere verso la storica realizzazione in sostituzione delle due strutture di Narni e di Amelia, decisamente da troppo tempo inadeguate alle necessità odierne.

L’Assessore regionale Enrico Melasecche ha ribadito, partendo dalla DGR 1161 dell’8/11/2023, l’assoluta volontà della Giunta di procedere con determinazione verso la realizzazione della nuova struttura, considerata strategica per la provincia di Terni, fissando quanto prima un cronoprogramma, in modo da indicare agli addetti un impegno da rispettare, in modo da dare certezza alle comunità narnese ed amerina rispetto ad una promessa di oltre trenta anni fa. È peraltro interessata al progetto anche la città di Terni, considerato il ruolo di spoke che tale struttura dovrà svolgere nei confronti dell’hub, rappresentato dall’ospedale di Terni. La Giunta intende infatti procedere a rendere entrambe le strutture funzionalmente dialoganti e strettamente comunicanti per migliorare la ripartizione delle prestazioni, il miglior utilizzo del personale e delle tecnologie.

Il confronto con l’INAIL ha portato innanzitutto a definire la procedura per la validazione del progetto esecutivo, operazione prevista dal Codice dei contratti pubblici per appalti di queste dimensioni in modo da renderlo cantierabile e cederlo all’INAIL, unitamente alla proprietà dell’area per consentire all’Istituto l’indizione della gara di appalto. Alla validazione provvederà l’ASL che aveva già esperito la gara relativa. È stato inoltre trattato il tema delle condizioni relative al finanziamento che era stato oggetto di interlocuzioni fra l’Assessore Melasecche e la Direzione dell’INAIL, che ha comunicato di aver proprio recentemente rivisto il tasso di interesse, abbassandolo da oltre il 6% ad un tasso intermedio fra il 4 ed il 3% calcolato sul valore dell’immobile a gara effettuata, conseguendo la Regione in questo modo un notevole risparmio.

Nel corso della riunione, il dott. Piero Carsili, commissario dell’Azienda Sanitaria, si è detto d’accordo con quanto espresso dall’Assessore Melasecche, l’Ing. Paolo Gattini, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, ha informato che è giunta anche l’approvazione della stessa Soprintendenza, mentre INAIL ha confermato la disponibilità a realizzare il Nuovo Ospedale di Narni Amelia. Sulla base di esperienze pregresse, solitamente per la verifica progettuale di interventi come quello in esame occorrono dai 6 agli 8 mesi, ma l’ASL farà di tutto per ridurre i tempi al minimo indispensabile.

La firma del contratto preliminare seguirà all’approvazione delle modifiche finanziarie da parte del CdA dell’INAIL. Dal canto suo, l’Assessore Melasecche ha chiesto ai presenti che ciascuno, per quanto di sua competenza, sviluppi un cronoprogramma, con l’obiettivo di coordinare sinergicamente ciascuna procedura, ed ottenere un cronoprogramma unico e condiviso, che arrivi fino alla previsione della pubblicazione del bando di gara per l’appalto dei lavori e l’aggiudicazione.

Le prossime attività da svolgere nel breve termine saranno:

1) l’adozione della determina conclusiva della Conferenza di Servizi sul progetto esecutivo da parte del Servizio LL.PP;

2) la richiesta all’INAIL di procedere con la verifica del progetto esecutivo a cura dell’Azienda USL Umbria 2;

3) la verifica del progetto ed invio esiti interlocutori e rapporto finale della verifica all’INAIL;

4) la validazione ed approvazione del progetto;

5) approvazione da parte del C.D.A. dell’INAIL, degli atti di competenza propedeutici alla stipula del contratto

6) redazione del contratto con l’INAIL, con la riduzione del tasso di interesse da applicare sul canone di locazione;

7) predisposizione dell’atto di trasferimento dell’area del nuovo ospedale all’INAIL;

8) avvio procedura di appalto da parte dell’INAIL.

“Ormai l’iter per la costruzione dell’Ospedale di Narni Amelia è avviato positivamente – ha dichiarato l’Assessore regionale alle Opere Pubbliche Enrico Melasecche – ad un livello che mai in precedenza era stato raggiunto. Voglio ringraziare tutti gli attori che stanno cooperando al raggiungimento di questo obiettivo sfidante per lo spirito di collaborazione dimostrato che porterà entro i prossimi mesi all’apertura sia del cantiere per adeguare la viabilità di accesso dalla strada ex statale 205 Amerina, sia l’avvio di quello per la costruzione del nuovo modernissimo ospedale agognato da una generazione”.