Ospedale Città di Castello, visite gratuite per le donne - Tuttoggi.info

All’ospedale di Città di Castello lunedì 17 aprile dalle 14,30 alle 18, nella sala gialla di Ostetricia e Ginecologia, si terranno colloqui con ostetrica e ginecologo (senza prenotazione); martedì 18 dalle 11 alle 13 nell’ambulatorio diabetologico sono in programma colloqui in presenza con diabetologo (no prenotazione); mercoledì 19 dalle 10 alle 12 nel poliambulatorio A visita con urologo (prenotazione entro venerdì 14 aprile al 3482546994); venerdì 21 aprile dalle 14,30 alle 18 nella sala gialla di Ostetricia e Ginecologia proseguiranno altri colloqui in presenza con ginecologo e con medico senologo e medico ginecologo (no prenotazione). Dal 18 al 20 aprile nel blocco C sono in programma colloqui in presenza con neurologo e professionisti sanitari (dalle 14 alle 18), ecodoppler carotideo rapido (14-18), doppler dei tronchi sovra-aortici completo (14-16), doppler trans-cranico (14-16) prenotando allo 3408739100.

Due i convegni organizzati. Il primo, da remoto, è previsto per lunedì 17 aprile, dalle 14,30 alle 18, e tratterà i “Percorsi di nascita”. Non occorre prenotarsi ed è possibile aderire collegandosi qui. Per concludere, venerdì 21 aprile dalle 16 alle 18 presso la sala riunioni (primo piano ingresso D) è in programma un open day in presenza ed ad ingresso libero dal titolo: “Facciamo una meno-pausa… di riflessione”.

Inoltre al centro salute mentale di via Pieggi 4 di Città di Castello da lunedì 17 a giovedì 20 aprile sono in programma i counseling con psichiatra dalle ore 11 alle 13 (per prenotarsi scrivere a mirko.tacchini@uslumbria1.it) mentre mercoledì 19 dalle 9 alle 13 si terrà un convegno in presenza dal titolo “Counseling con psichiatra”, anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria scrivendo a mirko.tacchini@uslumbria1.it. Martedì 18 aprile, infine, dalle 9 alle 13 al Consultorio Familiare di Umbertide (via del Vignola) sono in programma colloqui con ostetrica esperta in riabilitazione del pavimento pelvico (prenotando allo 075 9412594 entro venerdì 14 aprile).

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it dove sono consultabili (selezionando la regione e la provincia di interesse) tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.