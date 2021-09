Orvieto, visite guidate nella lingua dei segni al Museo Archeologico - Tuttoggi

“Il progetto permette di rendere fruibile il patrimonio di tesori esposti al museo anche alle persone colpite da questa limitante disabilità"

Disponibili le videoguide nella lingua dei segni in italiano al Museo archeologico nazionale di Orvieto (p.zza Duomo, Orvieto), realizzate grazie al contributo del Gruppo acheologico Perusia (coordinato dall’archeologa Barbara Venanti, in collaborazione con Lara Anniboletti, direttrice del museo, e il personale di servizio.) e i Gruppi archeologici italiani.

Il progetto

“Il progetto – sottolinea la direttrice – permette di rendere fruibile il patrimonio di tesori esposti al museo anche alle persone colpite da questa limitante disabilità, in un’ottica di accessibilità che mira ad abbattere quelle barriere che rischierebbero altrimenti di limitare la fruizione di una visita guidata al museo e dunque l’educazione e l’arricchimento personale di ogni cittadino. Uno strumento di inclusione culturale, che arriva nel momento in cui la lingua dei segni è stata riconosciuta – esattamente lo scorso 19 maggio 2021 – come lingua ufficiale italiana, dopo decenni di richieste e campagne di sensibilizzazione”.

Il museo archeologico

Il Museo archeologico di Orvieto, con la sua storia e i suoi reperti, è fruibile attraverso un percorso guidato che illustra i principali reperti archeologici esposti nelle sale e i riferimenti ai monumenti che li hanno restituiti, attraverso dei video che accompagnano il fruitore in un viaggio alla scoperta della storia di Orvieto, del territorio e delle sue curiosità.

I video sono raggiungibili tramite il link scaricabile dal proprio dispositivo:

https://www.musei.umbria.beniculturali.it/musei/museo-archeologico-nazionale-di-orvieto/videoguide-in-l-i-s/ cui si accede direttamente ai video della alla sezione L.I.S.

INFO 0763 341039, drm-umb.muorvieto@beniculturali.it