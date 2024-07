Orvieto Spazio Musica, il Mancinelli crocevia di cantanti e artisti dal mondo

Fino al 31 agosto il Teatro Mancinelli ospiterà “Opera Workshop” con artisti da tutto il mondo per perfezionarsi.

Al via da giovedì la 46esima edizione di Orvieto Spazio Musica.

Fino al 31 agosto il Teatro Mancinelli ospiterà “Opera Workshop” con cantanti lirici, strumentisti, direttori d’opera, maestri collaboratori e registi provenienti da tutto il Mondo per perfezionarsi sull’opera italiana. Il programma prevede prevede poi concerti solistici di artisti di chiara fama, due gala lirici, alternati ad altri concerti dedicati ai giovani talenti.

In calendario “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini (1-2-3 agosto), e “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi (26-27-28 agosto). Come di consueto, ci saranno due Concorsi Internazionali: il 30° Concorso “Spazio Musica” per cantanti lirici, con premiazione e concerto pubblico il 14 luglio, e il 12° Concorso Internazionale per direttori d’opera, con premiazione e concerto pubblico il 20 agosto, entrambi al Teatro Mancinelli.

Per info e prenotazioni: 3517281840 / mail: info@spaziomusica.org