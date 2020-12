Orvieto si promuove alla stazione Termini: "Un regalo da scartare tutto l'anno" - Tuttoggi

Continua la campagna di comunicazione della città dell Rupe programmata anche per tutto il 2021

Orvieto è un regalo da scartare tutto l’anno e nonostante tutto la promozione della città non si ferma. Dopo lo speciale su Dove Viaggi del Corriere della Sera, continua la campagna avviata dopo il lockdown che proseguirà anche nel 2021.

Dal 2 al al 15 dicembre, nell’ambito del piano di promozione e comunicazione finanziato dal GAL Trasimeno Orvietano, le immagini del video promozionale della città girano sugli schermi della stazione Termini a Roma.

Nello specifico, il circuito pubblicitario degli impianti digitali “Out of Home” di IGP DECAUX si compone di 10 maxi schermi digitali LCD Horizon 3,50×1,50mt e 5 schermi LCD 70” posizionati alla Stazione Termini, metropolitana e piano binari, che rimarranno in funzione per 14 giorni dalle 6 alle 24.