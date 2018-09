Orvieto, scomparso Pier Luigi Leoni | Il cordoglio del sindaco

share

Orvieto in lutto per la scomparsa, avvenuto oggi, di Pier Luigi Leoni, ex consigliere comunale. A ricordarlo con stima ed affetto è il sindaco Giuseppe Germani a nome di tutta l’Amministrazione. “E’ stato sicuramente un uomo delle Istituzioni, non solo per la sua lunga e intensa attività di Segretario Comunale in vari comuni fra l’orvietano e il viterbese – afferma il Sindaco – ma perché la sua profonda competenza nella materia del diritto, unita alla concretezza del governo delle cose nell’interesse della comunità, ne hanno fatto un personaggio molto stimato nei vari ambienti della politica locale. Lo ricordiamo come persona di fine cultura con un grande senso dell’autoironia che aveva il pregio, non comune, di comunicare in modo semplice e insieme accattivante a qualsiasi platea si rivolgesse: i suoi interventi erano sempre attesi e seguiti con grande attenzione.

Già consigliere comunale dal 1995 al ’99 – la cosiddetta ‘consiliatura breve’ quando il mandato amministrativo era di quattro anni – prima al fianco di Luca Coscioni nella lista civica ‘Per Orvieto’ e poi nel gruppo di Alleanza Nazionale, Pier Luigi Leoni è poi tornato a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale di Orvieto con l’amministrazione guidata dal mio predecessore Antonio Concina.

Al di là degli schieramenti politici, tra destra e sinistra, egli ha sempre dato contributi fattivi per il superamento di scogli, talvolta pretestuosi e preconcetti, e superando – con autorevolezza e pacatezza – ostacoli ritenuti da altri insormontabili. Come dimostra la convinta battaglia da lui portata avanti, in modo bipartisan per il mantenimento e rilancio del Centro Studi ‘Città di Orvieto’, proprio sul finire del precedente mandato amministrativo, dimostrando un grande senso del bene comune e grande indipendenza e autonomia di giudizio. Ai familiari ed amici giungano le più sincere condoglianze”.

