Orvieto sbarca a Capri con "Destinazione meraviglia" - Tuttoggi.info

Orvieto sbarca a Capri con "Destinazione Meraviglia": prossime tappe Milano e Torino con "Orvieto Always On"

“Destinazione meraviglia: prossima fermata Orvieto”, dopo Roma e Bologna la città sbarca a Capri. Prosegue la campagna di promozione turistica ideata e realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Orvieto. Ieri mattina, 2 ottobre, un minibus interamente brandizzato con le immagini della città viaggia fra le caratteristiche stradine di Capri raggiungendo i posti più visitati e iconici della celebre isola campana.

Orvieto sbarca a Capri

I minibus del trasporto pubblico locale collegano per tutta la durata del giorno il porto di Marina Grande alle località di Marina Piccola con vista sui faraglioni passando per Anacapri e la famosa Piazzetta, intercettando così i flussi dei migliaia di turisti che anche quest’anno stanno affollando l’isola.

La campagna visiva proseguirà per tutto il mese di ottobre in concomitanza con un importante evento nazionale di Confindustria che vedrà a Capri la presenza di istituzioni e imprese per una due giorni di confronto e dibattito.

Verso Torino e Milano

La campagna di promozione turistica autunno-inverno proseguirà tra novembre e dicembre a Torino e Milano per poi concludersi a febbraio sugli impianti sciistici delle Dolomiti. Le iniziative rientrano nel progetto di promozione territoriale “Orvieto città viva esperienza autentica – Orvieto Always On”, ideato dall’assessorato al Turismo e dal Servizio di comunicazione del Comune di Orvieto e sostenuto dal Gal Trasimeno Orvietano.