Orvieto, rimborsi per mense e trasporto scolastico - Tuttoggi

RImborso spese per le quote della mensa della scuola e per il trasporto scolastico. Ecco come fare domanda al Comune di Orvieto

Per le domande relative al rimborso delle quote refezione scolastica e trasporto scolastico a.s. 2021/2022 c’è tempo fino ed entro il 31 gennaio 2023. Il servizio è destinato ad utenti che non hanno rinnovato l’iscrizione ai servizi per l’a.s. 2022/2023. La richiesta rimborsi per le quote caricate e non utilizzate sul Portale Genitori/Comunicapp per i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico nell’a.s. 2021/2. “L’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Orvieto – si legge in una nota del Comune – comunica che fino al 31 gennaio 2023 si potrà presentare la domanda di rimborso delle quote caricate e non utilizzate per i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico a.s. 2021/2022″.

Come fare la domanda per il rimborso

Nella sezione “Modulistica” – “Servizi Educativi e Scolastici” del sito istituzionale del Comune di Orvieto è disponibile il relativo modulo di richiesta, al link: http://www.comune.orvieto.tr.it/modulistiche/rimborso-quota-mensa-eo-trasporto. Le domande di rimborso vanno presentate entro il 31 gennaio 2023 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto o alla e-mail scuola@comune.orvieto.tr.it