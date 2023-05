Orvieto, provoca incidente finendo contro una casa | Ubriaco record e con droga in auto - Tuttoggi.info

Provoca incidente finendo contro una casa, Patente ritirata e veicolo sequestrato. Uomo trovato con tasso alcolemico record

I Carabinieri di Orvieto, nella trascorsa notte, sono intervenuti nella zona dell’Arcone, dove il conducente di un’autovettura aveva perso il controllo del proprio veicolo ed era andato a sbattere contro il muro esterno di un’abitazione. I militari, intervenuti sul posto, non sono riusciti a rintracciare il conducente poiché era già stato trasportato in ospedale.

Incidente all’Arcone: tasso alcolemico 5 volte superiore al limite

Dopo aver perquisito il veicolo, i Carabinieri hanno trovato un barattolo in vetro con all’interno gr. 9 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, motivo per il quale l’uomo, un 58enne già alle forze dell’ordine, è stato segnalato all’autorità amministrativa. Inoltre presso l’ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti ematici per la rilevazione del tasso alcolemico, con risultato pari a cinque volte il limite massimo consentito, rifiutandosi contestualmente di sottoporsi a quelli per l’uso di stupefacenti.

Denuncia e ritiro patente

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Terni per “guida in stato di ebbrezza alcoolica e da stupefacenti”, con il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.