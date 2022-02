Orvieto, la presidente della Provincia incontra il sindaco Tardani

Progetti e priorità all'ordine del giorno del faccia a faccia

Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha ricevuto la visita della neo presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, accompagnata dai consiglieri provinciali Silvia Pelliccia ed Umberto Garbini e dai tecnici dell’Amministrazione di palazzo Bazzani.

Le opere in cantiere

“Ringrazio la presidente Pernazza – commenta il Sindaco Tardani – per l’attenzione dimostrata per il nostro territorio che nei prossimi anni, sono convinta, sarà adeguatamente rappresentato in assemblea dai consiglieri Pelliccia e Garbini. Sono diversi i fronti sui quali siamo congiuntamente impegnati con la Provincia e l’auspicio è che si possa instaurare una collaborazione ancora più proficua ed efficace che in passato. Insieme all’Amministrazione Provinciale, coordinatrice dell’intervento e destinatrice dei fondi per le Aree Interne, stiamo elaborando i progetti per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade che per quanto riguarda il nostro Comune interesseranno la zona di Torre San Severo e la strada de La Badia per un intervento di circa 300mila euro”. “Il rinnovato corso della Provincia di Terni – prosegue – ci consentirà finalmente di ridefinire la convenzione per l’utilizzo del complesso di San Giovanni che permetterà quindi di portare a termine l’importante intervento di rifunzionalizzazione della struttura e la realizzazione del Palazzo del vino e dei prodotti del territorio. Alla presidente Pernazza abbiamo manifestato inoltre la necessità di una riqualificazione e una maggiore valorizzazione degli impianti sportivi del polo scolastico di Ciconia e a breve, ci è stato annunciato, sarà emanato anche il bando per la gestione del chiosco all’interno dell’area in questione. Sul fronte del patrimonio scolastico la Provincia sta predisponendo lavori e adeguamenti strutturali negli istituti superiori della città“.

La necessità degli spazi per il liceo Gualterio

“Durante il colloquio è stata affrontata la necessità di nuovi spazi per il liceo classico ‘Gualterio’ a fronte dell’aumento delle iscrizioni dovute ai nuovi corsi attivati dalla scuola. Su questo ci confronteremo con l’Amministrazione Provinciale con l’obiettivo, come abbiamo avuto modo di sottoporre alla presidente, di ampliare l’offerta formativa sul nostro territorio. Sono in corso infatti le interlocuzioni tra Regione e Provincia per realizzare anche nel territorio provinciale di Terni un Istituto tecnico superiore (Its) ed è nostra intenzione elaborare, coinvolgendo i rappresentanti del mondo della scuola e delle imprese, una proposta per la realizzazione di un Its nel nostro territorio che possa fornire nuovi sbocchi professionali ai giovani con particolare riferimento al settore dell’agroalimentare e dell’innovazione tecnologica”.