Orvieto, Pd "Ipotesi Rems alla Caserma Piave è sbagliata" - Tuttoggi

Orvieto, si accende il dibattito politico sull'ipotesi Rems all'ex caserma Piave. Il Pd "Ascoltare il Comitato civico"

“Realizzare la Rems (Residenza per esecuzione misure di sicurezza) nei locali dell’ex mensa di quella che è stata la Caserma Piave di Orvieto è una scelta sbagliata che, oltre a far rinunciare all’ipotesi di investimenti di sei milioni per l’edilizia agevolata, pregiudicherebbe un patrimonio che invece potrebbe ospitare le attività sanitarie oggi in via Postierla, da affiancare ad un centro di eccellenza regionale con una Casa di comunità”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori (che ha presentato una interrogazione sul tema) in una “nota condivisa con il segretario del Partito democratico di Orvieto, Maurizio Talanti e i consiglieri comunali”.

Orvieto, ipotesi Rems alla caserma Piave

“L’ipotesi della Rems nella mensa dell’ex Piave – spiega Bori – è stata confermata dalla risposta del Vicesindaco ad una interrogazione, nonché dall’intervento dell’assessore regionale, Luca Coletto, presente a Orvieto per una iniziativa sulla sanità. Tale realizzazione mira ad allineare l’Umbria alle norme di legge, che obbligano ogni regione a disporre di una Rems. L’Amministrazione comunale non ha dato risposte convincenti però sulla vicenda. Ci sono molti dubbi in merito alle ragioni che giustificherebbero la volontà politica di voler realizzare la Casa di comunità all’ex ospedale di piazza Duomo, con le numerose criticità legate alle infrastrutture e alle difficoltà di parcheggio, quando l’ex mensa era stata acquistata dalla Regione appositamente per quello scopo. Con la Rems si rinuncerebbe anche ai sei milioni per la realizzazione del progetto di edilizia agevolata per il ritorno dei giovani nel centro storico”.