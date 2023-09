Orvieto, moneta celebrativa per Signorelli emessa da San Marino - Tuttoggi.info

Orvieto, nuova moneta da 2 euro coniata a San Marino per celebrare il 500esimo anniversario dalla scomparsa del Signorelli

Il prossimo 5 settembre la Repubblica di San Marino emetterà la moneta commemorativa da 2 euro – 2023 fior di conio – per celebrare il “500esimo anniversario della scomparsa di Luca Signorelli”.

Una scelta che oltre a rendere omaggio ad uno degli artisti più importanti della sua epoca, esalta ulteriormente il valore profondo dell’opera massima di Luca Signorelli che è custodita nel Duomo di Orvieto.

L’angelo della moneta è quello dell’opera “Beati in Paradiso”

L’angelo riprodotto nella moneta è stato, infatti, ripreso dall’opera “Beati in Paradiso”, affresco realizzato intorno al 1500-1504 nella Cappella di San Brizio (Cappella Nova) della cattedrale orvietana.

“L’emissione della moneta commemorativa della Repubblica di San Marino in occasione del 500esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli è un importante riconoscimento del valore culturale e simbolico del patrimonio artistico signorelliano – afferma il presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto,

Andrea Taddei – La scelta di raffigurare sulla moneta uno degli angeli affrescati nel capolavoro del Giudizio Universale della Cappella di San Brizio del Duomo di Orvieto rappresenta un motivo di orgoglio per la città, la comunità e la fabbriceria Orvietana. Pertanto rivolgo a nome dell’ente un profondo ringraziamento alla direzione di Poste San Marino – Divisione Filatelica e Numismatica”.