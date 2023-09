Orvieto, lavori di manutenzione su 13 cimiteri - Tuttoggi.info

Cimiteri di Orvieto, al via i lavori di manutenzione su 13 cimiteri dell'area orvietana. La soddisfazione di Pizzo dopo reinternalizzazione

Lavori di manutenzione sui tredici cimiteri del territorio comunale di Orvieto. Gli interventi principali riguardano il cimitero monumentale di Orvieto ed hanno interessato la fognatura in zona Croce, il ripristino del muro laterale delle scale nella quarta zona e del basamento del monumento ai caduti, la sistemazione della fontanella e la manutenzione dell’ufficio del custode. In precedenza si era proceduto all’acquisto delle nuove scale per consentire agli utenti di raggiungere i loculi ai piani superiori e dell’alza feretri elettrico. In corso, infine, i lavori di impermeabilizzazione degli edifici loculi in tutti i cimiteri frazionali.

Lavori ai cimiteri, Pizzo “buoni i risultati dopo la reinternalizzazione“

“Si tratta di lavori di manutenzione che stiamo svolgendo con il personale dell’Ente – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – dopo la reinternalizzazione dei servizi cimiteriali che abbiamo operato all’inizio dell’anno. Una scelta che sta portando agli obiettivi che ci eravamo dati di un costante monitoraggio e controllo sui cimiteri dell’intero territorio comunale e di una rapida risposta ai piccoli e grandi interventi di pulizia, manutenzione e di decoro di cui necessitano questi luoghi così cari ai nostri cittadini. In previsione – conclude – c’è anche l’installazione di un sistema di automazione agli ingressi del cimitero monumentale per consentire l’accesso ai soli autorizzati, il ripristino della campanella di avviso della chiusura e altri interventi a tutela della sicurezza degli utenti“.