Orvieto, insediato il Consiglio: Olimpieri presidente - Tuttoggi.info

Con il giuramento del sindaco Roberta Tardani si è insediato questa mattina, lunedì 15 luglio, il nuovo consiglio comunale di Orvieto

Con il giuramento del sindaco Roberta Tardani si è insediato questa mattina, lunedì 15 luglio, il nuovo consiglio comunale di Orvieto. Nella prima seduta, l’assemblea ha proceduto alla convalida degli eletti e alla surroga dei consiglieri nominati in Giunta. Alla luce di questo Sabrina Mandolini (FdI) ha preso il posto di Stefano Spagnoli, nominato vicesindaco, e Federico Fontanieri (Lega) ha preso il posto di Gianluca Luciani, nominato assessore.

Il consiglio comunale risulta pertanto così composto:

Tardani Roberta (sindaco),

Gruppo consiliare LISTA CIVICA ROBERTA TARDANI SINDACO

Olimpieri Stefano

Casasole Beatrice

Celentano Anna

Panzetta Matteo (capogruppo)

Moscetti Gionni

Gruppo consiliare FRATELLI D’ITALIA

Melone Davide (capogruppo)

Perali Massimo

Mandolini Sabrina

Gruppo consiliare LEGA

Fontanieri Federico (capogruppo)

Gruppo consiliare FORZA ITALIA

Gialletti Evasio (capogruppo)

Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO

Croce Cristina (capogruppo)

Giovannini Federico

Gruppo consiliare BIAGIOLI PER IL BENE COMUNE

Biagioli Stefano (capogruppo)

Caiello Mauro

Gruppo consiliare PROPOSTA CIVICA

Palazzetti Roberta (capogruppo)

Gruppo MISTO

Di Loreto Daniele (capogruppo)

Su proposta del capogruppo di FI, Evasio Gialletti, il consiglio comunale così composto ha eletto come presidente Stefano Olimpieri (Lista Roberta Tardani Sindaco), che ha riportato in seconda votazione 10 voti favorevoli e 7 astensioni,. Alla vicepresidenza sono stati eletti, per la maggioranza Federico Fontanieri (Lega), per la minoranza Mauro Caiello (Lista Biagioli per il bene comune). Eletta anche la commissione elettorale che sarà composta da Gionni Moscetti (Lista Roberta Tardani sindaco) ed Evasio Gialletti (FI) per la maggioranza, e da Cristina Croce (Pd) per la minoranza. Membri supplenti sono Anna Celentano (Lista Roberta Tardani sindaco), Massimo Perali (FdI) e Federico Giovannini (Pd).

Chi è il nuovo presidente del consiglio comunale

Nato a Orvieto il 17 febbraio 1966, Stefano Olimpieri è laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma ed è dipendente di banca presso la Cassa di risparmio di Orvieto. Dal 1995, e con la sola interruzione di un anno, ha ricoperto la carica di consigliere comunale nel Comune di Orvieto.

Nel suo discorso di insediamento Olimpieri ha ringraziato il consiglio comunale e il sindaco Tardani per l’opportunità e anche la famiglia per il supporto e il sostegno.

“Essere presidente del consiglio comunale mi riempie di orgoglio – ha detto – non solo dal punto di vista personale ma soprattutto dal punto di vista politico. Qui non rappresento me stesso ma un mondo che è venuto avanti nel corso degli anni, che si è strutturato, è cresciuto e si è consolidato senza aver paura di confrontarsi e di navigare in mare aperto. Oggi rappresento una piccola comunità che è partita tanti anni fa, che si è sviluppata negli anni ed ha seminato, qualche volta anche raccolto, e che è sempre stata sul pezzo per affermare le proprie idee. Questo piccolo successo è quindi il successo di tante persone. Sono qui da circa 30 anni e credo di dover ringraziare tante persone con le quali ho avuto rapporti di vicinanza politica e istituzionale. Non posso quindi non ricordare coloro che non ci sono più come Luca Coscioni, Agostino Turreni, Pierluigi Leoni, che mi hanno dato la possibilità di crescere e di migliorare“.

“Questa Consiliatura parte oggi – ha aggiunto – ma oggi deve partire anche un nuovo modo di gestire il consiglio comunale. La conferenza dei capigruppo sarà il perno e già da subito inizieremo a lavorare per programmare le prossime seduta ma anche per confrontarci e trovare la sintesi sulle questioni più importanti da affrontare. Questa Consiliatura dovrà basarsi su tre elementi fondamentali: pacificazione, partecipazione e politica. Serve una pacificazione non soltanto a livello internazionale e nazionale, ma serve una pacificazione anche in questa città che in questi ultimi mesi ha vissuto contrapposizioni troppo pesanti, livorose, cattive e astiose. Ci siamo confrontati troppo pesantemente per arrivare a conquistare la città ma spesso abbiamo superato il limite. Dobbiamo pacificare la città con il nostro impegno e noi, in questo consiglio comunale, pur nelle differenze politiche, dovremmo essere da esempio. Questa città storicamente è sempre stata divisa però quando gli orvietani volevano unirsi lasciavano da parte le contrapposizioni per qualcosa di più grande. Noi dovremmo fare questo perché il nostro obiettivo è comune, dovremmo fare un passo indietro tutti quanti per guardare avanti in senso positivo per la città e per i nostri figli. La seconda P è la partecipazione. Dobbiamo far partecipare i corpi sociali di questa città alla vita istituzionale. Per troppo tempo non lo hanno fatto. Dobbiamo rimettere in moto le commissioni consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni ad hoc per far partecipare i corpi intermedi e le articolazioni sociali della città che qui devono trovare il loro punto di incontro. Poi c’è la politica. In questo tempo la politica è vista lontana dai cittadini, c’è disaffezione e a volte anche astio. Dobbiamo invece trovare il modo di rimettere la politica al centro coinvolgendo soprattutto i giovani. In questa campagna elettorale ho visto ragazzi di 18-20 anni, sia a destra che sinistra, che si sono impegnati per la città. È questo l’elemento fondamentale che ci deve dare la possibilità di costruire un futuro migliore per le persone che si vogliono impegnare per la propria città. Pacificazione, partecipazione e politica per il bene di Orvieto e della nostra comunità, per ritrovare identità e senso di appartenenza che in molti casi è venuto meno. Come diceva Gandalf: non tocca a noi dominare tutte le maree del Mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando dai campi il male che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. Questa è la nostra missione. Viva Orvieto e viva il consiglio comunale“.

La composizione della nuova Giunta

Dopo l’elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio comunale, il sindaco Roberta Tardani ha comunicato all’assemblea la composizione della nuova Giunta nominata il 4 luglio scorso.

“La concordia tra i gruppi e la celerità con cui è stata nominata la Giunta – ha detto il sindaco – dimostrano la voglia di rimettersi subito al lavoro per la città. Nella squadra ci sono competenze ed esperienze amministrative che saranno in grado di darci la spinta giusta e lavorare con impegno e concretezza come è stato fatto negli ultimi cinque anni”.