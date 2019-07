Orvieto, incontro per illustrare alle imprese del terziario le opportunità del bando Gal

Nei giorni scorsi personale di Confcommercio Umbria ha svolto una capillare azione di contatto delle imprese del terziario dell’Orvietano per iniziare ad illustrare le opportunità che il bando Gal Trasimeno-Orvientano offre anche alle attività del commercio, turismo e servizi.

A conclusione di questo percorso di animazione si è svolto ad Orvieto un incontro pubblico per le imprese a cui hanno partecipato il sindaco Roberta Tardani, il presidente Confcommercio Orvieto Giuseppe Santi,

Vittorio Tarparelli, presidente GAL Trasimeno-Orvietano, Riccardo Rossini, Servizio Incentivi Confcommercio Umbria.

Aprendo i lavori Santi ha sottolineando quanto il bando sia uno strumento utile per affrontare le sfide di competitività difficilmente sostenibili dalle piccole e medie imprese con le poche risorse che solitamente hanno a disposizione. Ringraziando il sindaco per la sua presenza, ha evidenziato poi come il sostegno delle istituzioni sia necessario per non creare scollamento tra l’operatività della singola impresa e le scelte pubbliche.

Il sindaco da parte sua ha rinnovato il sostegno del Comune alla piccola e media impresa, riconoscendo a Confcommercio l’importanza del lavoro svolto per la promozione e la comunicazione delle possibili opportunità da cogliere, in quanto intercettare risorse è fondamentale per il percorso di crescita e di sviluppo del territorio.

Per info sul bando le imprese possono contattare il Servizio Incentivi Confcommercio Umbria, tel. 075.506711, incentivi@confcommercio.umbria.it.

