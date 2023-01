Orvieto, incidente stradale con sei feriti: traffico rallentato - Tuttoggi

Traffico rallentato nell’orvietano, disagi e sei feriti a causa di un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo autostradale di Orvieto: secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, tra cui una passeggera in codice giallo. Tutti trasportati all’ospedale di Orvieto. Sul posto la stradale di Orvieto che coordina gli interventi di soccorso e per gli accertamenti di rito, oltre al 118 con tre ambulanze, vigili del fuoco e personale di autostrade per l’Italia