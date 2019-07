Orvieto, in fiamme annesso agricolo | Vigili del Fuoco sul posto

Tre squadre dei Vigili del Fuoco di Orvieto sono intervenute in località Molinaccio per un incendio a un annesso agricolo adiacente a un’abitazione. All’interno dello stabile i pompieri hanno trovato anche alcune bombole di gpl che, fortunatamente, non sono state interessate dalle fiamme. Subito sono state messe in sicurezza dai caschi rossi che ora indagano per capire le cause che hanno innescato il rogo.

