Orvieto in festa per la Solennità del Corpus Domini: il programma - Tuttoggi.info

Domenica 2 giugno, alle ore 10.30, dalla Cattedrale uscirà la Solenne Processione Eucaristica del Corpus Domini accompagnata dal Corteo Storico

La comunità Orvietana si appresta a celebrare la Solennità del Corpus Domini con momenti religiosi e culturali che coinvolgeranno fedeli e visitatori nel segno della preghiera, della riflessione e della festa.

La Cattedrale di Orvieto sarà il cuore delle celebrazioni.

I primi appuntamenti



Giovedì 30 maggio, dalle 15 alle 17, avrà luogo, presso la Cappella del Corporale del Duomo di Orvieto, l’adorazione eucaristica guidata dagli Istituti Religiosi. Alle 18 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, Monsignor Gualtiero Sigismondi, seguita dalla processione con il Sacramento nelle vie adiacenti. Alle 21, nella Chiesa degli Scalzi, un altro momento di Adorazione Eucaristica.



Venerdì 31 maggio, poi, la “Giornata Penitenziale”: i cittadini di Orvieto, secondo un voto del 1657, sono invitati a osservare il digiuno e l’astinenza. Per quanto riguarda i momenti religiosi, l’intera giornata sarà dedicata all’Adorazione Eucaristica presso la Chiesa degli Scalzi, mentre alle ore 9, in Duomo, presso la Cappella del Corporale il parroco di Santa Maria della Stella in Cattedrale celebrerà la Santa Messa. Alle ore 21 l’uscita del Corteo delle Dame per le vie del centro storico.



La giornata di sabato 1 giugno, invece, sarà dedicata all’Adorazione Eucaristica presso la Chiesa degli Scalzi. Due le messe in programma, alle ore 9 e alle ore 18, presso la Cappella del Corporale del Duomo di Orvieto. Alle 21.45, in Piazza Duomo, la Staffetta dei Quartieri.

Domenica 2 giugno, giorno della Solennità del Corpo e del Sangue del Signore



Domenica 2 giugno, giorno della Solennità del Corpo e Sangue del Signore, Orvieto accoglierà i partecipanti alla Marcia della Fede provenienti da Bolsena. Dopo l’Ostensione del Sacro Corporale e la Celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo Sigismondi, alle ore 9, sempre nel Duomo di Orvieto, la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal cardinale Lazarus You Heong-sik, prefetto del Dicastero per il Clero.



Alle ore 10.30 dalla Cattedrale uscirà la Solenne Processione Eucaristica del Corpus Domini accompagnata dal Corteo Storico; al termine la benedizione con il SS Sacramento in Piazza Duomo e la Santa Messa. Alle ore 18 la Santa Messa per la Reposizione del Sacro Corporale



Concluderà la giornata, con un concerto in Piazza Duomo, la Banda Militare della Repubblica di San Marino con il patrocinio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Luogotenenza per l’Italia Centrale Appenninica, Sezione Umbria.