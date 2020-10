Orvieto in favore della giornata nazionale del tumore al seno metastatico - Tuttoggi

La proposta della Giornata Nazionale TSM ha ottenuto nei giorni scorsi un parere favorevole del Consiglio dei Ministri

L’Associazione di volontariato “O.C.C. – Orvieto Contro il Cancro” conclude la 20^ edizione della manifestazione “Fai Volare la Speranza” sostenendo il riconoscimento della giornata nazionale del tumore al seno metastatico da indire, il 13 ottobre di ogni anno. Iniziativa patrocinata dall’Associazione di Promozione Sociale Europa Donna Italia e dal Comune Orvieto.

Appuntamento per domenica 18 ottobre

L’appuntamento è per Domenica 18 ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00 in piazza Gualterio (San Giuseppe) dove OCC allestirà un punto di informazione, per sostenere il riconoscimento di una giornata dedicata a tale obiettivo e all’assunzione dei provvedimenti necessari e urgenti. La proposta della Giornata Nazionale TSM ha ottenuto nei giorni scorsi un parere favorevole del Consiglio dei Ministri, da qui l’avvio dell’iter legislativo del provvedimento in attesa del quale le Istituzioni ai vari livelli e le comunità tutte vengono sensibilizzate affinché siano adottati provvedimenti specifici per migliorare la qualità della vita delle pazienti.

La proposta della Giornata Nazionale TSM

Tra i punti qualificanti dell’iniziativa figurano infatti, la disponibilità di: un percorso di cura e assistenza in tutti i centri di senologia (breast unit); una corsia preferenziale per controlli ed esami con tempi di attesa ridotti; delle competenze di tutti i diversi specialisti necessari; del supporto psicologico per pazienti e familiari; puntuale informazione sulle nuove sperimentazioni e il rapido accertamento dell’invalidità civile e/o inabilità al lavoro.