Orvieto, il magico 8 dicembre della città della Rupe dedicato ai bambini - Tuttoggi

La sera di Domenica 8 Dicembre – Festa dell’Immacolata a partire dalle ore 18:00, il bagliore soffuso di oltre 3.000 luci illuminerà, una parte del suggestivo quartiere di San Giovenale, per la manifestazione La Candeluminaria: I Desideri dei bambini illuminano il quartiere medievale, nata dall’idea di un gruppo di volontari, residenti nel quartiere e patrocinata dal Comune di Orvieto. La finalità dell’evento a sorpresa del programma #ANataleRegalatiOrvieto è quella animare il quartiere in occasione delle festività natalizie invitando, i bambini, i cittadini e i turisti ad ammirare un zona del centro storico di Orvieto particolarmente suggestiva e ricca di storia. Le note di musica natalizia eseguite dalla Banda dei Babbo Nataledella Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” di Orvieto, accompagneranno i visitatori lungo il percorso che va da piazza della Repubblica scende per via Filippeschi e prosegue per via Malabranca entrando poi in vicolo Simoncelli dove inizieranno le candeluminarie. Da qui infatti inizierà il percorso illuminato da candele e candeline disposte nei vicoli, sulle finestre, sulle piazze e piazzette (l’illuminazione pubblica sarà temporaneamente ed eccezionalmente spenta). Si proseguirà in piazzetta Simoncelli e quindi in direzione piazza San Giovenale, dove un grande albero disegnato a terra sarà delimitato e riempito di candele dai bambini che potranno accompagnare il loro gesto con un desiderio di Natale. Nell’occasione, infatti, saranno raccolte le letterine dei bambini da spedire direttamente a Babbo Natale. Sulla piazza dell’antica Chiesa di San Giovenale non mancherà un punto ristoro con polenta, salsicce e il vino offerti da sponsor privati. Ai bambini, invece, sarà offerto lo zucchero filato fatto dai volontari. Il parroco di San Giovenale benedirà infine, l’albero di candele e la festa che proseguirà fino alle 21:00 circa. L’iniziativa sarà l’occasione per godere della bellezza e dell’atmosfera del quartiere medievale sotto una luce insolita, le candele infatti resteranno accese fino al loro naturale spegnimento lungo l’intero percorso che prosegue dal sagrato della Chiesa e scende verso la cosiddetta “ripa tonda” per poi risalire verso via del Caccia.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento della manifestazione sotto l’aspetto dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Settore Vigilanza del Comune ha emanato la seguente disciplina della viabilità e della sosta:• A partire dalle ore 18.00 di domenica 08 dicembre 2019 è autorizzata la passeggiata con partenza da Piazza della Repubblica fino al Quartiere Medievale denominata “La Candeluminaria a San Giovenale”;• Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 di domenica 08 dicembre è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Piazza Simoncelli, Piazza San Giovenale, Via Volsinia, Piazzetta tra Via Volsinia e Via del Caccia;• Dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione è vietato il transito veicolare in Piazza San Giovenale;• Durante tutto il periodo della manifestazione il traffico veicolare lungo le vie interessate sarà temporaneamente interrotto dal personale della Polizia Locale in servizio. In caso di necessità il Comando della Polizia Locale adotterà tutti quei provvedimenti finalizzati al regolare svolgimento del traffico e della circolazione stradale.