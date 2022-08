Orvieto, il 21 agosto la premiazione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra "Luigi Mancinelli" - Tuttoggi

La giuria

La giuria è composta da direttori e musicisti di fama internazionale. Oltre al presidente dell’associazione Spazio Musica, Manlio Palumbo Mosca, e al direttore artistico Gabriella Ravazzi, saranno presenti il Mº Florin Estefan, General Manager dell’Opera Nationala Romana Cluj-Napoca (Romania), Pavel Ionescu Ambrosie, direttore artistico dell’Associazione Concerti Syrinx (Romania), il Mº Vittorio Parisi, docente di direzione al Conservatorio G. Verdi di Milano, il Mº Christo Pavlov, direttore di Vratsa Symphony, il Mº Stefano Ranzani e Macrì Simone, assistente Sovrintendenza Teatro Lirico di Cagliari.

I premi

Come Premi Speciali saranno offerte scritture con: Fondazione Teatro Lirico di Cagliari; Associazione Concerti Syrinx; Vratsa Symphony; Opera Nationals Romana Cluj-Napoca. Sono previsti, inoltre, un primo, un secondo e un terzo premio in danaro. In aggiunta una borsa di studio per il vincitore del primo premio, al quale sarà assegnato anche il debutto della prima recita dell’opera “LA BOHEME”, in scena al Teatro Mancinelli il 26, il 27 e il 28 agosto alle ore 21.00.

“Spazio Musica” e la sua attività a Orvieto

“La Boheme” è la seconda opera lirica prodotta da “Spazio Musica” nel cartellone 2022. La prima è stata “Le Nozze di Figaro” di W.A. Mozart, andata in scena con successo il 2 e 3 agosto scorsi. Dal 1995 “Spazio Musica” Opera Workshop svolge a Orvieto un’intensa attività di Stages Internazionali per giovani musicisti, strumentisti e cantanti che intendono perfezionare il repertorio operistico italiano, nonché Laboratori Lirici per direttori d’orchestra, cantanti, maestri collaboratori e registi, che culminano nel Concorso Internazionale “Spazio Musica” per Cantanti Lirici e nel Concorso Internazionale “Luigi Mancinelli” per Direttori d’Orchestra.