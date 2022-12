Orvieto e il Pozzo di San Patrizio scelti per il lancio del film Disney “Strange World” - Tuttoggi

Orvieto e il Pozzo di San Patrizio tra i luoghi magici d’Italia per il lancio del film Disney “Strange World”.

Nei giorni scorsi, in occasione della presentazione del lungometraggio animato in Italia – in sala dal 23 novembre – un Intercity ha fatto tappa anche alla stazione di Orvieto insieme a una madrina d’eccezione: Laura Chiatti; l’attrice e suo figlio sono scesi in fondo al Pozzo di San Patrizio per le riprese di un video che accompagnerà la promozione del film “Strange World”.