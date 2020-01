Orvieto, cambia la soglia Isee per l'accesso ai "Bonus sociali" - Tuttoggi

L’Ufficio di Cittadinanza di Orvieto comunica che a far data dal 1° gennaio 2020 il valore della soglia dell’Iee per l’accesso ai bonus sociali è passato da 8.107,50 a 8.265,00 euro a seguito dell’adeguamento stabilito dalla delibera ARERA 499/2019/R/com del 3 dicembre u.s. “Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1° gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”.

L’Ufficio ricorda ai cittadini che tale soglia è la stessa per tutte le agevolazioni che rientrano nel sistema SGATE, ovvero: Bonus energia elettrica, Bonus gas e Bonus idrico; agevolazioni che possono essere richieste presso l’ufficio Urp del Comune di Orvieto in via Roma n. 3