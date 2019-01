Orvieto, arrestati due uomini per furto d’auto

Continua incessante il contrasto dell’Arma di Orvieto al fenomeno dei furti che, grazie ai servizi perlustrativi di prevenzione e repressione messi in campo, ha dato i suoi frutti. Nella notte appena trscorsa una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Città della Rupe, a seguito di un sopralluogo eseguito in città per un tentato furto in abitazione, ha continuato a perlustrare la zona finché non si è imbattuta in un’auto sospetta ferma in un piazzale con due soggetti a bordo.

Subito i militari, insospettiti dalla situazione, vista anche l’ora tarda, hanno proceduto al controllo dei due, uno dei quali è risultato privo di regolare patente di guida, ed hanno successivamente accertato che l’autovettura risultava oggetto di furto. Subito è stato contattato il proprietario che ha spiegato di aver parcheggiato il mezzo la sera prima a circa 300 metri dal luogo in cui l’hanno trovata i Carabinieri. Viste le circostanze di tempo e luogo, la breve distanza tra il punto dove il mezzo era stato parcheggiato e dove è stato bloccato dai Carabinieri, sono emersi gravi indizi di reità a carico dei due soggetti a bordo in merito al furto dell’autovettura stessa.

I fermati, un 34enne cittadino rumeno ed un 25enne cittadino moldavo, entrambi pregiudicati e residenti ad Orvieto, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e condotti presso il Tribunale della Repubblica di Terni in attesa del rito direttissimo.

