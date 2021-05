Orte-Falconara "Importanti passi avanti per velocizzare intera tratta" - Tuttoggi

Il progetto del raddoppio dovrebbe arrivare al suo completamento entro il 2026 (come impone il Pnrr), gli interventi permetterebbero di innalzare la velocità fino a 200 km/h e ridurre i tempi di percorrenza fino a 25' tra Perugia e Roma

Dopo il recente annuncio del Frecciarossa ad Orte la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, ha approvato la delibera che fa proprie le conclusioni del tavolo tecnico per il raddoppio dell’itinerario Orte-Falconara.

Il progetto mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. “Grazie anche all’attività di relazione posta in essere dalla Giunta regionale – ha affermato l’assessore Melasecche -, il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria e l’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A avevano sottoscritto, il 16 settembre 2020, un Protocollo d’Intesa per la costituzione di un Gruppo di Lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice Orte-Falconara”.

Gli obiettivi

Oltre a condividere lo stato di attuazione delle opere finanziate ed in corso di realizzazione, l’obiettivo del Protocollo era quello di operare per individuare interventi finalizzati al miglioramento del collegamento ferroviario tra la Linea Dorsale (Firenze-Orte-Roma) e la Direttrice Adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci.

Il rafforzamento dell’asse Est-Ovest Orte-Falconara è stato ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia, approvato dal Consiglio dei Ministri, per ridurre significativamente i tempi di percorrenza ed aumentandone le capacità.

Tempi di realizzazione opere e tempi di percorrenza

Il Gruppo di Lavoro ha sviluppato, in 8 mesi di lavoro, soluzioni tecniche funzionali alla velocizzazione della direttrice con benefici conseguibili entro il periodo consentito dal PNRR, cioè il 2026. Con la serie di interventi previsti si stima per alcuni servizi un recupero di percorrenza tra Ancona e Roma pari a circa 35’ che può arrivare fino a 45’ per treni oggi incrocianti e un recupero rispettivamente di circa 15’ fino a 25’ tra Perugia e Roma. Nel medio termine per l’intera tratta umbra sono previsti interventi tecnologici e infrastrutturali mirati per consentire di innalzare la velocità obiettivo massima della linea di 200 km/h.

Gli interventi previsti

L’Itinerario Orte-Falconara, ad oggi presenta già attivati i tratti Orte-Terni, Campello-Foligno, Fabriano-Posto di Movimento (PM) 228, Castelplanio-Falconara, mentre sono in corso i lavori per il tratto Spoleto-Campello.

Attualmente nel Contratto di Programma MIT – RFI parte Investimenti 2017-2021 sono presenti: