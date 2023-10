Oro mondiale di Elena Benucci ai Mondiali Master di Daytona - Tuttoggi.info

Elena Benucci porta la scherma ternana in cima al mondo. Medaglia d'oro ai Mondiali Master 2023 di Daytona

Nel corso dei Mondiali Master 2023, svoltisi a Daytona, la fiorettista ternana Elena Benucci ha raggiunto l’apice del successo, conquistando la medaglia d’oro nella gara a squadre. La squadra italiana, composta da Benucci insieme alle talentuose atlete Iris Gardini, Francesca Zurlo, Gianna Cirillo, Liquin Wei e Marinella Garzini, ha dimostrato un eccezionale spirito di squadra e una prestazione straordinaria, riconfermando cosi il titolo mondiale conquistato l’ anno scorso a Zara. Il cammino trionfale della squadra italiana ha inizio nella fase a gironi, in cui hanno ottenuto una serie di vittorie consecutive. Questo successo li ha posizionati direttamente al primo posto, preparando il terreno per una corsa ai vertici.

Battuti Gran Bretagna e Usa

In semifinale, l’Italia ha dominato contro la squadra della Gran Bretagna con un punteggio di 23-14, dimostrando il loro straordinario talento e determinazione. Ma è stata la finale che ha veramente messo in luce la resilienza e l’abilità della squadra. Nella finale contro gli Stati Uniti, la squadra italiana è rimasta costantemente avanti, guidata dal maestro Paolo Bottari. Tuttavia, a soli sette secondi dal termine, hanno subito un pareggio sorprendente da parte degli avversari. La tensione era palpabile mentre la partita si è protratta nel minuto supplementare. È stata Francesca Zurlo a compiere un gesto da campionessa, mettendo a segno la stoccata decisiva che ha portato la squadra italiana alla vittoria con un punteggio di 25-24. Questa prestazione eroica ha permesso all’Italia di conquistare il titolo iridato. Elena Benucci, la fiorettista ternana, ha espresso la sua felicità e orgoglio per questo risultato eccezionale. Ha sottolineato l’unità e la coesione della squadra italiana, affermando: “Sono felicissima del risultato anche perché abbiamo confermato l’oro dell’anno scorso a Zara! Siamo una squadra molto unita e sono orgogliosa di farne parte anche perché vengono convocate solo le due migliori del ranking Italia per categoria… e io ci sono.“

Questo trionfo è non solo un testamento della straordinaria abilità delle atlete italiane ma anche della loro dedizione e determinazione nell’eccellenza sportiva. La squadra italiana ha dimostrato al mondo intero il proprio valore, e questa medaglia d’oro rimarrà per sempre un punto di orgoglio nella storia dello sport italiano e ternano.