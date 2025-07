Oro mondiale a squadre per gli azzurri del fioretto - Tuttoggi.info

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) –. Il quartetto del ct, composto da, ha superato in finale per 43-42 gli Stati Uniti, laureandosi così campione del mondo 2025.

Dopo il debutto vittorioso di ieri contro la Croazia (45-30), gli azzurri oggi hanno superato per 45-20 Singapore negli ottavi, per 45-36 la Polonia nei quarti e per 45-30 la Francia in semifinale per poi completare la grande giornata con l’assalto vincente in finale. Per l’Italia è la quarta medaglia, la prima d’oro, nella rassegna iridata georgiana dopo i bronzi conquistati ieri da Luca Curatoli (sciabola) e da Martina Favaretto e Anna Cristino (fioretto).

