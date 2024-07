Ordigno bellico a Petrignano, cominciate le evacuazioni | Ora x del disinnesco alle 15 - Tuttoggi.info

In mattinata, alle 10, si è costituito il Coc (Centro operativo comunale) presso la sede comunale di

Santa Maria degli Angeli per seguire le fasi del piano di evacuazione finalizzato alle operazioni di

bonifica, disinnesco e brillamento della bomba di fabbricazione americana rinvenuta il 16 aprile

scorso a Petrignano di Assisi. L’ora x è alle 15, ma sono già cominciate le evacuazioni delle persone residenti nelle zone interessate.

Il prefetto Armando Gradone ha espresso “grande apprezzamento al lavoro di squadra, in

particolare al Comune di Assisi, messo in campo nei giorni scorsi per organizzare al meglio e in

estrema sicurezza lo spostamento delle persone che risiedono o lavorano nella zona “rossa”,

sostenendo che si tratta di una efficiente prova gestionale e aver saputo brillantemente in sinergia”.

Il sindaco Stefania Proietti ha ringraziato il prefetto per la sua presenza al Coc e da parte sua ha

espresso “gratitudine alla macchina comunale per il lavoro fatto fino a oggi, a tutte le forze

dell’ordine che si sono adoperate, a tutti i cittadini dell’area che hanno collaborato”.

In tarda mattinata inizieranno le evacuazioni dagli edifici delle 133 persone che risiedono o

lavorano nella zona e che saranno accolte nel campo di accoglienza al centro sportivo di Petrignano

e resteranno fino al termine dell’attività di disinnesco della bomba il cui inizio è previsto per le ore

15. Nella giornata di ieri l’aeroporto internazionale dell’Umbria informa che le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico ritrovato recentemente in zona San Petrignano, programmate nella giornata di sabato 6 luglio 2024, non impatteranno sul traffico aereo dello scalo umbro, che sarà pertanto come da regolare programmazione.