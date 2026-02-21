Ordini Forensi Umbria, nasce l’Unione degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto | Foto - Tuttoggi.info

Una folta platea di avvocati provenienti da tutta l’Umbria ha partecipato alla presentazione della neocostituita Unione degli Ordini Forensi della regione cuore verde d’Italia, costituita lo scorso 31 gennaio, ufficializzata nell’evento tenutosi Palazzo Mauri a Spoleto alla presenza dei presidenti dei tre Ordini, gli avvocati Carlo Orlando (Perugia), Andrea Colacci (Terni) e Pietro Morichelli (Spoleto).

Un appuntamento atteso da diverso tempo – in Italia già 15 Regioni hanno dato vita alla costituzione di simili partenariati – ma che solo gli attuali Presidenti e relativi Consigli direttivi sono riusciti a portare a termini grazie anche ad uno Statuto che riconosce pari rappresentatività e dignità ai tre organismi forensi. Il fine principale dell’Unione è infatti quello di coordinare i vari Consigli promuovendo la formazione, la deontologia e la tutela della professione, collaborando con il CNF (Consiglio nazionale forense) e l’Ocd (Organismo congressuale forense) su tematiche regionali, organizzando appunto corsi e rappresentando i propri iscritti.

Coesione tra Ordini, supporto alle iniziative di aggiornamento principale e politica forense costituiscono quindi i tre pilastri su cui si basa la nuova Unione degli Ordini Forensi dell’Umbria. Ai tre presidenti il compito di illustrare lo Statuto alla platea.

I saluti istituzionali, Morichelli primo presidente

Subito dopo hanno portato il proprio saluto l’avvocato Ermes Farinazzo membro dell’OCF, l’avvocato Enrico Menichetti, presidente del Consiglio Distrettuale di disciplina, e l’avvocatessa Valeria Perini, responsabile regionale dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati).

Pietro Morichelli

Di rilievo, per dare concretamente pari dignità e rappresentanza ai tre Ordini che operano sui territori i competenza degli altrettanti Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto, è il principio di rotazione nelle cariche apicali che si applicherà ogni 4 anni.

Alla presidenza si alterneranno i presidenti degli Ordini di Terni e Spoleto mentre la vice presidenza resterà di diritto a quello di Perugia.

Per il primo mandato dunque è stato nominato presidente dell’Unione l’avvocato Pietro Morichelli, vice Carlo Orlando mentre segretario dell’Organismo sarà l’avvocato Paolo Merini.

