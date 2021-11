Ordine dei Giornalisti, Mino Lorusso è il nuovo presidente - Tuttoggi

Lorusso eletto all'unanimità dopo l'insediamento oggi del neo eletto consiglio dell’Ordine Vice, sarà Donatella Binaglia. Gli auguri della presidente Tesei

Si è insediato oggi il neo eletto consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria che, riunitosi questa mattina nella sede dell’Ordine in via del Macello a Perugia, ha eletto all’unanimità come presidente Mino Lorusso (professionista) e vicepresidente Donatella Binaglia (pubblicista).

E’ stato inoltre assegnato l’incarico di segretario al professionista Luca Benedetti e di tesoriere al professionista Stefano Cinaglia.

Nella stessa riunione sono state assegnate le seguenti deleghe: territorio, Istituzioni e rapporti con il Sindacato, Riccardo Regi e Mino Lorusso; formazione professionale continua, Tiziano Bertini; misure a sostegno della professione, Stefano Cinaglia; comunicazione esterna, Riccardo Regi; settore radio televisivo, Francesco Petrelli; settore web, Stefano Giommini; rapporti con la scuola, Donatella Binaglia.

Il neo Consiglio tonerà a riunirsi lunedì 29 novembre per espletare gli impegni più urgenti.

Le congratulazione della presidente Tesei

“Le più sincere congratulazioni”, sono state espresse dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, anche a nome dell’intera Giunta regionale, al nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Mino Lorusso, e a tutto il nuovo Consiglio.

“Il periodo storico che stiamo vivendo – ha scritto la presidente nel suo messaggio – ha acuito le difficoltà e le complesse vicissitudini che il settore del giornalismo stava già attraversando. Mi auguro che il lavoro dell’Ordine possa essere quanto mai di supporto alla categoria nelle nuove sfide che è chiamata a affrontare, ribadendo, da parte nostra, la massima disponibilità di collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli. Nell’attesa di poter incontrare i rappresentanti del nuovo direttivo regionale, invio un augurio di buon lavoro”.