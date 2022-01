Ordinanza anti smog, le limitazioni al traffico dal 7 gennaio - Tuttoggi

L'ordinanza con blocco di livello 1 sarà in vigore fino al 31 marzo

L’amministrazione comunale di Terni informa che, terminata la pausa per le feste natalizie, torna in vigore, da venerdì 7 gennaio fino al 31 marzo, l’ordinanza che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Una limitazione per livelli, a seconda del tasso di inquinamento previsto dall’Agenzia regionale per l’ambiente. Lo standard è il blocco di livello 1, attivo dalle 8.30 alle 18.30, che prevede stop Euro 0, Euro 1, veicoli privati (M1 e M2) o commerciali (N) alimentati a benzina o diesel, motoveicoli/ciclomotori (a 2,3 o 4 ruote). Queste invece le categorie di veicoli esclusi dalle limitazioni dell’ordinanza.

Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale ad eccezione della aree di:

• Papigno – Marmore – Piediluco e zone limitrofe;

• Papigno – Cascata delle Marmore – Collestatte – Torreorsina – S. Liberatore;

• Papigno – Larviano – Miranda – Pièfossato;

• Val di Serra, dall’abitato di voc. Trevi fino al confine comunale;

• Collelicino – La Castagna – Cecalocco – Battiferro;

• Cesi scalo – Cesi – Poggio Azzuano – Carsulae;

• Collescipoli – S.P. Collescipolana fino al confine comunale;

degli assi stradali:

• Tratto ternano della E45 (S.S. 3 – bis Tiberina);

• Tratto ternano della S.S. 675 Umbro-Laziale (raccordo Terni-Orte);

• Tratto ternano della S.S. 3 Flaminia;

• S.S. 79 Ternana e S.S. 79-bis Ternana (nuova Terni-Rieti)

• Strada dei Confini – S.S. 675 bis Umbro-Laziale; del percorso cittadino che consente l’inversione di marcia o il raggiungimento del parcheggio di Piazzale Caduti di Montelungo (presso il Cimitero Comunale) ai veicoli provenienti dagli svincoli Terni Nord e Terni Ovest della S.S. 675 Umbro – Laziale;

• Piazzale Marinai d’Italia – Viale Eroi dell’Aria – Viale Borzacchini fino all’intersezione con Piazzale Caduti di Montelungo – Piazzale Caduti di Montelungo – Via Radice dall’intersezione con Piazzale Caduti di Montelungo fino all’intersezione con Viale Borzacchini.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione sarà soggetto all’applicazione di una sanzione che va da 168 euro a 679 euro.

Al fine di agevolare gli spostamenti con i mezzi pubblici, il Comune di Terni ha attivato l’acquisto di biglietti scontati per gli autobus tramite App Salgo di Busitalia e l’acquisto di abbonamenti annuali per il TPL scontati. Per informazioni numero verde ufficio Ambiente: 800.845522 o www.comune.terni.it/traffico.