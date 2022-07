Orchestra sinfonica internazionale di Roma lunedì in concerto a Todi

"Romantico Sinfonico" è un progetto promosso da UmbriaEnsemble, Orchestra sinfonica di Roma lunedì a Todi e martedì a Perugia

Alla lunga stagione che è stata il Romanticismo e alla sua declinazione musicale, nelle forme, nei repertori e negli organici che l’hanno caratterizzata, è dedicato il concerto, ad ingresso libero, che UmbriaEnsemble propone a Todi, lunedì 18 luglio, alle ore 21, al Teatro Comunale, andando ad arricchire il cartellone che sta animando l’estate culturale tuderte.

In collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Internazionale di Roma, verrà presentato “Romantico Sinfonico”, un progetto dedicato al Romanticismo musicale interpretato attraverso l’organico suo proprio: l’orchestra sinfonica. Guidata dalla bacchetta del Maestro Antonio Pantaneschi, la compagine sinfonica romana inizierà il concerto con l’Ouverture op. 26 di Mendelssohn, nota come “Le Ebridi”, che immediatamente introduce al clima romantico. Si proseguirà con “La minore” di Paganini per Viola e Orchestra, solista Luca Ranieri, che darà voce all’alba del romanticismo in musica. Concluderà Edouard Lalo, con una esecuzione per Violoncello e Orchestra in re minore, solista Maria Cecilia Berioli. Composto sul finire del XIX secolo, questa ricca ed articolata partitura interpreta pienamente lo spirito romantico nel timbro orchestrale.

L’appuntamento, cui seguirà una replica martedì 19 luglio al Barton Park a Perugia, si avvale del contributo della Regione Umbria e di Sviluppumbria e della collaborazione del Comune di Todi e del Comune di Perugia. “Ci accingiamo a presentare alla città una programmazione estiva particolarmente ricca – sottolinea l’assessore comunale alla cultura Alessia Marta – e che punta su proposte di qualità, come quella proposta da UmbriaEnsemble, che sono in grado di catalizzare l’interesse degli appassionati di orchestra sinfonica da tutta la regione Umbria”.