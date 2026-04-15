Operazione "Alto impatto" tra Terni e Narni: 102 persone controllate e due espulsioni - Tuttoggi.info

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente sensibili.

Nel corso dell’operazione “alto impatto” svolta nella mattinata di ieri, sono state controllate complessivamente 102 persone, di cui 25 con pregiudizi penali e/o di polizia, nonché 38 veicoli. Sono stati inoltre attivati 3 posti di controllo e sottoposti a verifica 3 esercizi commerciali. Nel corso dell’attività, un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale è stato destinatario di un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, nei suoi confronti è stato altresì emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Narni per la durata di 3 anni.

Un cittadino nigeriano richiedente asilo è stato inoltre segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/90. Nell’ambito dei medesimi controlli, un cittadino tunisino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, rapina, furto aggravato, ricettazione, uso fraudolento di carte di credito e invasione di edifici, rintracciato da personale dell’Arma dei Carabinieri, è stato espulso con accompagnamento presso un CPR nazionale, dove è stato regolarmente consegnato da personale dell’Ufficio immigrazione. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio deciso dal Prefetto Orlando, in sinergia con tutte le Forze di polizia, volto a garantire maggiore sicurezza e legalità sul territorio provinciale.