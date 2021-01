Operatore positivo, chiuse due scuole materne

Scuole materne di San Feliciano e Sant’Arcangelo in quarantena per la positività al Covid di un operatore scolastico, non residente a Magione. Una misura precauzionale, spiega il sindaco Chiodini, in attesa che i bambini e il personale scolastico vengano sottoposti a tampone.

Intanto la USL Umbria 1 sta organizzando uno screening con test antigenici estesi alla popolazione scolastica su tutti gli ordini e gradi. Circa un migliaio gli alunni di Magione coinvolti.

Intanto, il sindaco ha prorogato fino al 15 febbraio le ordinanze restrittive comunali. Ordinanze che anticipano quelle che la Regione chiede vengano assunte da tutti i comuni con un indice di contagio superiore a 200 casi settimanali ogni 100 mila abitanti.

Al bar senza mascherina, multato cliente

Al bar senza mascherina, multato un cliente. Proseguono i controlli da parte di polizia, carabinieri e polizia municipale. per rispetto delle misure anti Covid.