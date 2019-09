Operatore ecologico pulisce la strada, gli tirano un secchio d’acqua

Stava svolgendo come ogni giorno il suo lavoro di pulizia delle strade, nella prima mattinata di martedì, quando all’improvviso dal terzo piano di una palazzina gli hanno tirato un secchio d’acqua. E’ la brutta avventura capitata ad un operatore ecologico della Gesenu in servizio a Todi ed a denunciare l’accaduto è la Cgil.

La Fp Cgil di Perugia con il proprio coordinatore del settore di igiene ambientale, Fabrizio Cecchini, infatti, esprime massima solidarietà e vicinanza nei confronti dell’operatore ecologico di Gesenu che oggi, 24 settembre 2019, alle ore 6,30 del mattino, mentre effettuava il lavoro di pulizia nella città di Todi, veniva bersagliato dal terzo piano di una palazzina con un secchio di acqua.

Il lavoratore, peraltro, stava operando con un soffione elettrico, strumento a bassa emissione sonora, spiega il sindacato.

“Per l’ennesima volta siamo di fronte a gesti inconsulti, che minano la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore – osserva Cecchini – Donne e uomini che prestano il proprio servizio in un settore strategico, di pubblica utilità, anche per la salute delle cittadine e dei cittadini, ma che giornalmente vengono vessati con epiteti irriguardosi. Chiediamo rispetto per chi, con volontà ed abnegazione, svolge tutti i giorni il proprio dovere” conclude Cecchini.

