Operaio Afor ferito nel bosco, interviene elisoccorso - Tuttoggi.info

Operaio Afor ferito nel bosco, interviene elisoccorso

Redazione

Lun, 09/03/2026 - 17:34

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (lunedì 9 marzo) in un bosco nella zona di Spello. A farne le spese un operaio dell’Afor (Agenzia forestale regionale) rimasto ferito ad una gamba mentre era intento nel taglio boschivo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (Sasu). Vista la zona impervia, per soccorrere l’operaio Afor ferito è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso “Icaro” arrivato dalle Marche.

(articolo in aggiornamento)

