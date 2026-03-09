Operaio Afor ferito nel bosco, interviene elisoccorso - Tuttoggi.info

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (lunedì 9 marzo) in un bosco nella zona di Spello. A farne le spese un operaio dell’Afor (Agenzia forestale regionale) rimasto ferito ad una gamba mentre era intento nel taglio boschivo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi ed il personale del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (Sasu). Vista la zona impervia, per soccorrere l’operaio Afor ferito è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso “Icaro” arrivato dalle Marche.
(articolo in aggiornamento)