Operai tedeschi rubano la bandiera italiana dal monumento ai caduti: rintracciati e denunciati - Tuttoggi.info

Hanno rubato una bandiera italiana collocata per onorare il monumento ai Caduti per la Patria, situato in viale Michelangelo a Palazzo di Assisi i tre tedeschi di 46, 43 e 36 anni denunciati per furto aggravato in concorso.

Il furto era avvenuto la sera dell’8 novembre scorso, ed era stato subito notato – si legge in una nota della Questura – dal vice presidente della Pro loco di Assisi che ne ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Assisi, unitamente al personale della polizia locale, hanno quindi dato avvio alle indagini, procedendo anche all’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Grazie agli approfondimenti svolti dai poliziotti e dalla polizia locale è stato possibile risalire all’identità dei tre soggetti, risultati essere operai presenti in città per motivi di lavoro che, nei giorni seguenti, hanno anche restituito la bandiera italiana. Al termine delle attività di rito, i tre uomini sono stati denunciati.