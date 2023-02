Open Day al Canile comunale di Foligno - Tuttoggi

Ci sarà anche un banchetto dove è possibili acquistare un sacchetto di cioccolatini. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione.

Si terrà l’Open day domenica 19 febbraio al canile comunale, dalle 10 alle 13, in via Caracciolo, per iniziativa dell’associazione Kelly. Le volontarie dell’associazione attenderanno i cittadini per fare un po’ di “coccole” agli ospiti del canile.

